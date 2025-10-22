Скидки
Пара Тутберидзе рассказала, насколько сложно выступать на Гран-при две недели подряд

Комментарии

Фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов, выступающие в парном катании, рассказали, тяжело ли им выступать на этапах Гран-при две недели подряд.

Ковязина: Ещё в прошлом сезоне мы заметили, что здесь очень хорошая поддержка зрителей, так что в этом сезоне были к этому готовы. Сегодня поддержка была огненной, это очень радует (улыбается).

Каково выступать на двух стартах подряд? Конечно, это новый опыт, мы решили проверить себя. Попытались выложиться на максимум, с удовольствием прокататься.

Почему тренер был недоволен? Тодес был чуть-чуть плохой, на дорожке тоже нас немного болтало, а на вращении я не услышала, как сказали «оп», и мы чуть-чуть разошлись. Тренер, наверное, был удивлён (улыбается).

Мохов: Спасибо большое зрителям за поддержку. Два старта подряд – для нас это впервые. Полетели некоторые уровни, нужно работать над этим, – передаёт слова Ковязиной и Мохова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ковязина и Мохов лидируют по итогам короткой программы на этапе Гран-при России в Магнитогорске, они набрали 65,57 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 2, Магнитогорск
Юниоры. Пары. Короткая программа
22 октября 2025, среда. 17:45 МСК
Окончено
