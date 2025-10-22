Скидки
Фигурное катание

Сарновская поделилась, чем любит заниматься в свободное время

Сарновская поделилась, чем любит заниматься в свободное время
Комментарии

Фигуристка-юниорка София Сарновская рассказала, как проводит свободное время.

— А вообще у вас какие увлечения? Как свободное время проводите?
— Люблю заниматься конным спортом. Иногда вышиваю ковровой вышивкой. Ну и люблю всякие водные штучки — вейкбординг, сёрфинг. Уроки делаю, учусь. Отдыхаю, развиваюсь, рисую иногда, могу ковровую вышивку вязать, шить.

— Другие виды спорта вы смотрите? Нравятся ли вам какие-то команды?
— Хоккей, наверное, иногда. Мне нравится СКА. Ну и, в принципе, особо-то я, кроме СКА, ни за чем не слежу.

— Вы недавно участвовали в модном показе, но я так понимаю, что это не впервой для вас? Как вам вообще такой опыт?
— Да, не впервой. Раньше меня иногда приглашали на всякие съёмки. В принципе, мне это очень нравится, — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

