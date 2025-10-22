Скидки
«Мешает мне жить». Евгении Медведевой предстоит серьёзная операция на обеих ногах

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева сообщила, что в следующем году ей предстоит серьёзная операция на обеих ногах.

«В следующем году мне предстоит достаточно серьёзная операция на обе ноги, стопы. У меня очень сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить в повседневной жизни. Я не могу долго ходить, не могу заниматься бегом, не могу долго прыгать. Это, конечно же, осложнение от спорта — специфика, понятное дело, нагрузка. Но ещё и врожденное. Вот такая я родилась. А ещё я родилась с такой особенностью, что у меня правая нога на 2,5 см длиннее, чем левая, я по жизни со стелькой под левой пяткой, блин», — сказала Медведева в видео на своём канале.

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры. Сейчас Евгения активна в медиапространстве — она ведёт личный YouTube-канал, где берёт интервью у звёздных гостей.

