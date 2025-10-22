Сарновская: очень обидно было, когда забрали с гимнастики, но потом поняла, что это не моё

Российская фигуристка София Сарновская поделилась, какие эмоции испытывала после того, как родители забрали её из секции спортивной гимнастики, которой она занималась до фигурного катания.

— Ваш брат Никита недавно рассказал, что вы раньше занимались спортивной гимнастикой. Почему в итоге выбрали фигурное катание?

— Просто в какой-то момент меня забрали, это было до 5 лет. Меня взяли в старшую группу в гимнастике и затем просто оттуда забрали, сказали: «Пока хватит, пока надо взять перерыв». Это было лето. Потом я походила в детский садик чуть-чуть, и уже всё — Новый год, коньки.

— Успели добиться каких-то успехов в спортивной гимнастике?

— Я делала всякие акробатические элементы. Но я была маленькая, меня постепенно, не прям как старших нагружали. Постепенно, постепенно, постепенно. И очень обидно было, тогда я очень любила гимнастику, что в один момент меня забрали. Но потом я поняла, что это чуть-чуть не моё. Сейчас вообще не слежу за спортивной гимнастикой, — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.