Сарновская: очень обидно было, когда забрали с гимнастики, но потом поняла, что это не моё

Сарновская: очень обидно было, когда забрали с гимнастики, но потом поняла, что это не моё
Комментарии

Российская фигуристка София Сарновская поделилась, какие эмоции испытывала после того, как родители забрали её из секции спортивной гимнастики, которой она занималась до фигурного катания.

— Ваш брат Никита недавно рассказал, что вы раньше занимались спортивной гимнастикой. Почему в итоге выбрали фигурное катание?
— Просто в какой-то момент меня забрали, это было до 5 лет. Меня взяли в старшую группу в гимнастике и затем просто оттуда забрали, сказали: «Пока хватит, пока надо взять перерыв». Это было лето. Потом я походила в детский садик чуть-чуть, и уже всё — Новый год, коньки.

— Успели добиться каких-то успехов в спортивной гимнастике?
— Я делала всякие акробатические элементы. Но я была маленькая, меня постепенно, не прям как старших нагружали. Постепенно, постепенно, постепенно. И очень обидно было, тогда я очень любила гимнастику, что в один момент меня забрали. Но потом я поняла, что это чуть-чуть не моё. Сейчас вообще не слежу за спортивной гимнастикой, — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

