Сарновская — об общении с братьями: любим приставку — вместе мы играем в «Мортал Комбат»

Российская фигуристка София Сарновская, тренирующаяся под руководством Евгения Плющенко, рассказала, какие отношения у неё с родными братьями. Никита и Кирилл Сарновские также являются фигуристами.

— Вот я упомянула Никиту в нашем разговоре. А Кирилл, он сейчас соревнуется?
— Нет, на данный момент он не соревнуется.

— А какие у вас вообще отношения с братьями? Чем любите вместе заниматься?
— Хорошие, мы общаемся. Иногда куда-то можем вместе поехать. Любим приставку — вместе мы играем в «Мортал Комбат».

— В детстве вы когда-нибудь обращались к ним за советами? Что они могли подсказать?
— Да, когда маленькая была, иногда обращалась. Подсказывали, как лучше сделать. Как лучше сделать, там, допустим, тот или иной предмет в школе. Ну, просто во всём помогали.

— А выступления друг друга вы смотрите? Поздравляете друг друга с победами, достижениями?
— Да, я очень переживаю за братьев, когда они выступают. Поздравляю, да, — сказала Сарновская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

