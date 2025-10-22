Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова прокомментировала возможный допуск российских фигуристов до международных стартов

Тарасова прокомментировала возможный допуск российских фигуристов до международных стартов
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о потенциальном допуске российских фигуристов до международных стартов.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) был удовлетворён результатами олимпийского квалификационного турнира, прошедшего в Пекине, где представители России и Беларуси уже выступали под нейтральным флагом. Позитивный опыт проведения этих соревнований, а также отсутствие негативных изменений в политической обстановке названы основными факторами, которые могут повлиять на окончательное решение.

«Я так и думала, [что допустят], других мыслей не было. Но почему же только в нейтральном статусе? Мы столько лет без флага и гимна, всю жизнь что ли так будет? Надеюсь, что нет. Хотя наших спортсменов ни с кем не перепутают, но это результаты нашей страны.

Я благодарна им за то, что они уважают наше фигурное катание и российских спортсменов. Мы часто бываем у них, преподаем в Америке и помогаем их спортсменам", — приводит слова Тарасовой РИА Новости Спорт.

Материалы по теме
ISU может допустить российских и белорусских фигуристов в сезоне-2026/2027 — источник
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android