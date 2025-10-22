Тарасова прокомментировала возможный допуск российских фигуристов до международных стартов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о потенциальном допуске российских фигуристов до международных стартов.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) был удовлетворён результатами олимпийского квалификационного турнира, прошедшего в Пекине, где представители России и Беларуси уже выступали под нейтральным флагом. Позитивный опыт проведения этих соревнований, а также отсутствие негативных изменений в политической обстановке названы основными факторами, которые могут повлиять на окончательное решение.

«Я так и думала, [что допустят], других мыслей не было. Но почему же только в нейтральном статусе? Мы столько лет без флага и гимна, всю жизнь что ли так будет? Надеюсь, что нет. Хотя наших спортсменов ни с кем не перепутают, но это результаты нашей страны.

Я благодарна им за то, что они уважают наше фигурное катание и российских спортсменов. Мы часто бываем у них, преподаем в Америке и помогаем их спортсменам", — приводит слова Тарасовой РИА Новости Спорт.