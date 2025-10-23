Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фефелова и Валов одержали победу в танцах на льду на 1-м этапе юниорского Гран-при России

Дуэт Марии Фефеловой и Артём Валова одержал победу в танцах на льду в рамках первого этапа юниорского Гран-при России — 2025/2026 в Магнитогорске. В сумме двух выступлений спортсмены получили от судей 163,28 балла.

Второе место досталось Варваре Слуцкой и Глебу Гончарову (151,32 балла), а тройку сильнейших замкнули Полина Тихонова и Матвей Лысов (151,32).

Фигурное катание. Юниорский Гран-при России — 2025/2026. Танцы на льду, произвольный танец:

1. Мария Фефелова и Артём Валов (Московская область) — 163,28 балла.

2. Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров (Москва) — 158,62.

3. Полина Тихонова и Матвей Лысов (Московская область) — 151,32.

4. Анна Соболева и Матвей Чураков (Пермский край) — 144,61.

5. Евдокия Крючкова и Артём Мякишев (Москва) — 142,78.