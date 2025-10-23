Загитова — о санатории: мне сделали чекап, посмотрели, какая чакра хуже всего работает

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала, что прошедшие дни была в санатории. Ей сделали полный чекап-организма, а также каждый день она проходит процедуры для восстановления.

«Друзья, выхожу к вам на связь наконец-таки. Просто хотела побыть наедине с собой некоторое время. Знаете, я открыла для себя новый вид отдыха. И он мне определённо нравится.

Итак, чтобы вы понимали, что у меня на обед. Это суп из брокколи. Он абсолютно без соли, без перца, без каких-то приправ, добавок. И тут абсолютно вся еда такая. Тут нет десертов. Нет, они есть, но они супер-пп, мне такое не нравится. И они продаются ровно до трёх часов дня. Ужин заканчивается в шесть вечера. Как раз тот случай, когда ты ешь до шести.

А из процедур – я делаю всякие ванночки, массажи индийские. Мне сделали чекап, посмотрели, какая чакра у меня хуже всего работает, и по ней уже начинают массировать. Мне стало определённо лучше», – написала Загитова на личной странице в социальных сетях.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).