Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Жулин — об Олимпиаде в Милане: в лучшем случае для Гуменника — серебро или бронза

Жулин — об Олимпиаде в Милане: в лучшем случае для Гуменника — серебро или бронза
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин заявил, что двукратный победитель финала Гран-при России фигурист Пётр Гуменник может завоевать серебряную или бронзовую медаль на Олимпийских играх 2026 года.

«В лучшем случае для Петра (Гуменника) – серебро или бронза. Надо не забывать про японцев, они очень сильные. На [квалификационном] турнире в Китае Гуменник получал оценки за компоненты гораздо ниже, чем в России. Поэтому ему будет очень тяжело. Я был бы счастлив, если бы он вошёл в тройку», – приводит слова Жулина «Советский спорт».

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах с 2022 года из-за ситуации на Украине. При этом два представителя одиночных видов — Аделия Петросян и Пётр Гуменник — смогут принять участие в будущих зимних Олимпийских играх. Соревнования пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.

Материалы по теме
«Единственный конкурент — он сам». Жулин уверен в победе Малинина на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android