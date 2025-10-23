Жулин — об Олимпиаде в Милане: в лучшем случае для Гуменника — серебро или бронза

Заслуженный тренер России, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин заявил, что двукратный победитель финала Гран-при России фигурист Пётр Гуменник может завоевать серебряную или бронзовую медаль на Олимпийских играх 2026 года.

«В лучшем случае для Петра (Гуменника) – серебро или бронза. Надо не забывать про японцев, они очень сильные. На [квалификационном] турнире в Китае Гуменник получал оценки за компоненты гораздо ниже, чем в России. Поэтому ему будет очень тяжело. Я был бы счастлив, если бы он вошёл в тройку», – приводит слова Жулина «Советский спорт».

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах с 2022 года из-за ситуации на Украине. При этом два представителя одиночных видов — Аделия Петросян и Пётр Гуменник — смогут принять участие в будущих зимних Олимпийских играх. Соревнования пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.