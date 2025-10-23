Щербинина рассказала, что очень ждала перехода на взрослый уровень

Серебряные призёры первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при в соревнованиях пар российские фигуристы Таисия Шербинина и Артём Петров рассказали о своих впечатлениях после первого старта во взрослых соревнованиях.

— Как вам первый старт по взрослым?

Щербинина: Здорово, правда. Понимаешь, что есть куда стремиться, на кого равняться, куда расти. Из-за этого стараешься улучшаться с каждым стартом.

Петров: Всё нравится, всё супер. Хоть лица уже другие, но все по-прежнему замечательные люди, приветливые, друг другу улыбаются.

— Ждали ли вы этого перехода в прошлом сезоне?

Петров: Мы изначально знали, что тот сезон — наш последний по юниорам, потому что я по возрасту уже не прохожу в юниоры. Я родился 30 июня, а это последний день первой половины года. Если бы я родился на денёк позже, 1 июля, то мы могли бы ещё целый сезон кататься по юниорам. А так выбора не оставалось, кроме как идти во взрослые.

Щербинина: Я ждала перехода после юниорского финала Кубка России в Калуге. Когда закончились все соревнования, тогда и захотелось уже поскорее перейти во взрослые, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.