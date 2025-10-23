Щербинина и Петров: Грицаенко представил нас как «пермскую молодёжь»

Серебряные призёры первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при в соревнованиях пар российские фигуристы Таисия Шербинина и Артём Петров рассказали, как другие фигуристы встретили их переход на взрослый уровень.

— Было осознание, что вы уже переросли юниорский уровень?

Щербинина: Нет, просто хотелось смены обстановки, видеть новых людей вокруг. Взрослый уровень — это совсем другое, совершенно отличается от юниорских стартов и публикой, и организацией в целом.

— Как вас встретили на взрослом уровне?

Щербинина: Встретили нас хорошо, так как мы были уже знакомы со многими до этого, периодически общаемся в раздевалке. Я в целом достаточно общительный человек, поэтому мне нужно перед стартом с кем-то пообщаться.

Петров: У меня была забавная ситуация. Мы приехали перед контрольными прокатами на сборы в Новогорск, и там я жил вместе с Артёмом Грицаенко. Мы везде ходили вместе, потому что работаем в одной тренировочной группе. Артём всем остальным фигуристам представлял меня как «наша пермская молодёжь, подрастающее поколение». Я такой: «Ну да, всего на пару лет младше него, а уже молодёжь». Все приняли нас с теплом, посмеялись. Общий контакт словили и, как Тася сказала, со многими уже были знакомы до перехода, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.