Щербинина и Петров — о поддержке публики: каждый элемент получается лучше

Серебряные призёры первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при в соревнованиях пар российские фигуристы Таисия Шербинина и Артём Петров рассказали, как на них влияет поддержка публики во время соревнований.

— Помогает ли вам медийность пары в спорте или, наоборот, мешает?

Щербинина: Конечно, помогает. Поддержка со стороны зрителей и болельщиков только помогает и придаёт больше уверенности.

Петров: Да, безусловно, помогает, особенно когда ты делаешь чисто элемент и тебе аплодирует весь зал. После такого ты ещё сильнее входишь в кураж и появляется больше сил, программа едется гораздо легче. Каждый элемент с поддержкой зрителей получается всё лучше и лучше, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.