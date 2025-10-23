Щербинина и Петров: хотим зарекомендовать себя во взрослых

Серебряные призёры первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при в соревнованиях пар российские фигуристы Таисия Шербинина и Артём Петров рассказали, какие цели они ставят себе на сезон-2025/2026.
— Какие планы на сезон?
Щербинина: Просто чисто кататься, стабильно, зарекомендовать себя во взрослых, и, дай бог, чтобы это получилось.
— Загадываете медальные планы?
Щербинина: Мы места не загадываем, точнее стараемся этого не делать. Просто стараемся катать без ошибок.
Петров: Мы будем пытаться выполнить все элементы на тот максимум, который умеем, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.