Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Щербинина и Петров: хотим зарекомендовать себя во взрослых

Щербинина и Петров: хотим зарекомендовать себя во взрослых
Комментарии

Серебряные призёры первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при в соревнованиях пар российские фигуристы Таисия Шербинина и Артём Петров рассказали, какие цели они ставят себе на сезон-2025/2026.

— Какие планы на сезон?
Щербинина: Просто чисто кататься, стабильно, зарекомендовать себя во взрослых, и, дай бог, чтобы это получилось.

— Загадываете медальные планы?
Щербинина: Мы места не загадываем, точнее стараемся этого не делать. Просто стараемся катать без ошибок.

Петров: Мы будем пытаться выполнить все элементы на тот максимум, который умеем, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Материалы по теме
«Наша пермская молодёжь». Как Щербинина и Петров ворвались во взрослые соревнования?
Эксклюзив
«Наша пермская молодёжь». Как Щербинина и Петров ворвались во взрослые соревнования?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android