Щербинина и Петров рассказали, что находятся в поисках правильного настроя на прокаты

Серебряные призёры первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при в соревнованиях пар российские фигуристы Таисия Шербинина и Артём Петров рассказали, как настраиваются на прокаты во время соревнований.

— Как вы настраиваетесь на прокаты?

Щербинина: Мы в поисках правильного настроя, потому что на юниорском уровне — это одно, а во взрослых — это немного другое. Возможно, людям, которые никогда не выступали, это сложно понять. Но я очень чётко это ощутила. Для меня есть конкретная разница между тренировкой и стартом. Я уже примерно поняла, как настраиваться. Можно подойти чуть более спокойно к соревнованиям, но волнение всё равно присутствует. Я просто стою и говорю себе, что у меня всё получится.

Петров: Я пытался на мемориале Панина-Коломенкина настраиваться по прошлогодней методике, как готовил себя на главных стартах юниорского уровня. Вроде бы помогло, но есть ещё куда стремиться, как себя успокоить. Всё равно, как бы ты себя ни успокаивал, мысли могут лезть, и от них надо уметь избавляться. Я пока что ищу способ. И хорошо, что мы приехали сюда —это всё равно опыт. И я плюс-минус представил, как настраивать себя в будущем, чтобы всегда всё получалось, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.