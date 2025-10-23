Скидки
Щербинина и Петров признались, что надолго запомнят свой первый старт по взрослым

Щербинина и Петров признались, что надолго запомнят свой первый старт по взрослым
Серебряные призёры первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при в соревнованиях пар российские фигуристы Таисия Шербинина и Артём Петров рассказали, почему они надолго запомнят свой первый старт на взрослых соревнованиях. Фигуристы приняли участие во Всероссийских соревнованиях «Памяти первого русского олимпийского чемпиона Н.А. Панина-Коломенкина».

— Что для вас значит ваш первый взрослый старт — мемориал Панина-Коломенкина?
Щербинина: Этот старт запомнится нам надолго, потому что это первый наш взрослый старт. В целом — мы довольны этим турниром.

Петров: Всё-таки нам ещё нужно набираться опыта.

Щербинина: Да, думаю, это был разогревочный старт перед этапами Гран-при России. И он прошёл достаточно успешно, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

