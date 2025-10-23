Скидки
Ковязина и Мохов выиграли соревнования пар на 2-м этапе юниорского Гран-при России

Зоя Ковязина и Артемий Мохов
Московские фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов одержали победу в соревнованиях пар на втором этапе юниорского Гран-при России — 2025/2026 в Магнитогорске. В сумме двух выступлений спортсмены получили от судей 189,15 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 2, Магнитогорск
Юниоры. Пары. Произвольная программа
23 октября 2025, четверг. 13:30 МСК
Окончено

Второе место осталось за Кирой Доможировой и Ильёй Вегерой (175,16 балла), а тройку сильнейших замкнули София Диана Касинс и Александр Брегей (160,49).

Фигурное катание. Юниорский Гран-при России — 2025/2026. Пары, произвольная программа:

1. Зоя Ковязина и Артемий Мохов (Москва) — 189,15 балла.
2. Кира Доможирова и Илья Вегера (Пермский край) — 175,16.
3. София Диана Касинс и Александр Брегей (Санкт-Петербург) — 160,49.

Новости. Фигурное катание
