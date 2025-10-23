Парсегова сенсационно выиграла КП на этапе юниорского Гран-при России, Базылюк — третья
Арина Парсегова заняла первое место по итогам короткой программы в рамках второго этапа юниорского Гран-при России в Магнитогорске. Фигуристка получила от судей 63,57 балла.
На втором месте расположилась Агата Петрова (62,81), а на третьем — Маргарита Базылюк (61,95).
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 2, Магнитогорск
Девушки. Короткая программа
23 октября 2025, четверг. 14:40 МСК
Фигурное катание. Юниорский Гран-при России — 2025/2026. Девушки, короткая программа:
1. Арина Парсегова (Москва) — 63,57;
2. Агата Петрова (Санкт-Петербург) — 62,81;
3. Маргарита Базылюк (Москва) — 61,95;
4. Мирослава Лезина (Московская область) — 61,66;
5. Аделина Камалова (Республика Татарстан) — 61,47.
Ранее московские фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов одержали победу в соревнованиях пар. В сумме двух выступлений спортсмены получили от судей 189,15 балла.
