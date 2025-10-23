Парсегова сенсационно выиграла КП на этапе юниорского Гран-при России, Базылюк — третья

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Арина Парсегова заняла первое место по итогам короткой программы в рамках второго этапа юниорского Гран-при России в Магнитогорске. Фигуристка получила от судей 63,57 балла.

На втором месте расположилась Агата Петрова (62,81), а на третьем — Маргарита Базылюк (61,95).

Фигурное катание. Юниорский Гран-при России — 2025/2026. Девушки, короткая программа:

1. Арина Парсегова (Москва) — 63,57;

2. Агата Петрова (Санкт-Петербург) — 62,81;

3. Маргарита Базылюк (Москва) — 61,95;

4. Мирослава Лезина (Московская область) — 61,66;

5. Аделина Камалова (Республика Татарстан) — 61,47.

Ранее московские фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов одержали победу в соревнованиях пар. В сумме двух выступлений спортсмены получили от судей 189,15 балла.