Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алексей Мишин: Плющенко — яркая личность, это Гагарин в мировом фигурном катании

Алексей Мишин: Плющенко — яркая личность, это Гагарин в мировом фигурном катании
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил, что двукратный чемпион Олимпийских игр Евгений Плющенко является великим спортсменом в фигурном катании. Именно поэтому рассуждение о том, хороший ли он сейчас тренер или нет, бессмысленно.

«Евгений Плющенко – тренер. Эмиль Гилельс – пианист. Юрий Гагарин – пилот. Это люди, которые в своей деятельности находятся где-то на передовой линии современного понимания спорта, науки, искусства. Он хороший, выдающийся тренер. У него школа. Он вообще яркая личность в мировом фигурном катании, в отечественном фигурном катании. Это Юрий Гагарин, Валентина Терешкова. Женя – это… Начинать рассуждать, хороший он тренер или плохой, даже не очень уважительно по отношению к нему», – приводит слова Мишина RTVI.

С академией «Ангелы Плющенко» в это межсезонье было связано несколько скандалов. К примеру, ранее мама Елены Костылевой писала, что за 15 месяцев тренировок в академии её дочь семь раз травмировалась, и обвинила в этом тренера.

Материалы по теме
Ценит Плющенко и уважает Трусову с Щербаковой. Интервью с юниоркой Софией Сарновской
Эксклюзив
Ценит Плющенко и уважает Трусову с Щербаковой. Интервью с юниоркой Софией Сарновской
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android