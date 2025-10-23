Алексей Мишин: Плющенко — яркая личность, это Гагарин в мировом фигурном катании

Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил, что двукратный чемпион Олимпийских игр Евгений Плющенко является великим спортсменом в фигурном катании. Именно поэтому рассуждение о том, хороший ли он сейчас тренер или нет, бессмысленно.

«Евгений Плющенко – тренер. Эмиль Гилельс – пианист. Юрий Гагарин – пилот. Это люди, которые в своей деятельности находятся где-то на передовой линии современного понимания спорта, науки, искусства. Он хороший, выдающийся тренер. У него школа. Он вообще яркая личность в мировом фигурном катании, в отечественном фигурном катании. Это Юрий Гагарин, Валентина Терешкова. Женя – это… Начинать рассуждать, хороший он тренер или плохой, даже не очень уважительно по отношению к нему», – приводит слова Мишина RTVI.

С академией «Ангелы Плющенко» в это межсезонье было связано несколько скандалов. К примеру, ранее мама Елены Костылевой писала, что за 15 месяцев тренировок в академии её дочь семь раз травмировалась, и обвинила в этом тренера.