Мишин — о недопуске на международные старты: глубокое неуважение к стране, к её гражданам

Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался об отстранении российских фигуристов от международных стартов. По словам специалиста, изоляция отрицательно сказывается на тренерах и спортсменах. При этом хорошо, что государство пытается предложить хоть какие-то аналоги для решения проблемы.

«Спортсмены переживают это плохо, и не надо быть Мишиным или специалистом, чтобы ответить на этот вопрос. Я думаю, что международная изоляция, конечно, отрицательно влияет. Она отрицательно влияет по массе аспектов.

Во-первых, это какое-то неуважение к нашему спорту, неуважение к нашим любителям фигурного катания. Это неуважение к тренерам – когда они не могут показать себя на международной арене. Это неуважение к спортсменам, потому что многие из них уже бы были несколько раз чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр. Это глубокое неуважение к нам как к стране, к нашим гражданам.

И говорить: «Ну, ничего, изоляция, мы сами проживём»… Проживём, конечно. Но это глубоко плохо. Некоторые эксперты, даже уважаемые мною, говорят: «Я не смотрю чемпионаты, которые там проходят». Напрасно. Человечество развивается, думает, прогресс не остановить.

Но интерес к фигурному катанию не падает. Конкуренция внутри нашего отечественного фигурного катания не падает. Я сейчас вернулся с тренировок контрольных прокатов. Я вижу, там люди очень заряженные.

Наше, будем говорить широко, государство – телевидение, федерация, министерство – всячески стараются помочь этой ситуации и создают разные формы сотрудничества в сфере фигурного катания. Это вызывает интерес, делает фигурное катание интересным и спасает ту ситуацию, в которую международное сообщество нас поставило», – приводит слова Мишина RTVI.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах с 2022 года из-за ситуации на Украине. При этом два представителя одиночных видов — Аделия Петросян и Пётр Гуменник — смогут принять участие в будущих зимних Олимпийских играх. Соревнования пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.