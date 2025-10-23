Скидки
Константинова — о Валиевой: мотивация для всех наших фигуристов. Это будет взрослая Камила

Аудио-версия:
Фигуристка Станислава Константинова высказалась о возвращении Камилы Валиевой в большой спорт после ситуации с допингом. Напомним, 9 января 2024 года CAS отстранил Валиеву от соревнований на четыре года. Дисквалификация отсчитывается от 25 декабря 2021 года, показанные с этой даты результаты фигуристки аннулированы.

«Честно, я не считаю, что уход от Этери Георгиевны – это главное в данной ситуации. Они прошли большой путь вместе. Команда Тутберидзе нашла талант и сделала из неё настоящую звезду, но иногда надо двигаться дальше.

Мне кажется, что такие спортсмены, как Камила, своим возвращением дают пример – показывают, что можно преодолеть большие перерывы и потрясения. История с допингом, конечно, спорная. Я не берусь судить, что там правда, а что – нет. Но её возвращение само по себе уже мощная мотивация для всех наших фигуристок. Это будет другая Камила – взрослая, осознанная, с новым катанием. Оно не будет лучше или хуже – оно просто будет другим.

Мы все очень ждём её возвращения. Понимаем, как это сложно: травмы, отстранение, давление. Хочется пожелать ей здоровья и сил, чтобы справиться со всем этим. Я искренне хорошо к ней отношусь и буду ждать её на льду», – приводит слова Константиновой «Спорт день за днём».

Ранее стало известно, что Валиева ушла из тренерской группы Этери Тутберидзе и в ближайшие месяцы планирует вернуться на официальные соревнования.

