Пара Тутберидзе высказалась о программе «Гладиатор» от претендентов на золото Олимпиады

Московские фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов, являющиеся воспитанниками Этери Тутберидзе, рассказали, удалось ли им посмотреть программу японцев Рики Миуры и Рюити Кихары, музыка для которой была взята из фильма «Гладиатор». Произвольная программа Ковязиной и Мохова также идёт с музыкальным сопровождением из данного фильма.

Мохов: Смотрели ли программу Миуры/Кихары под музыку из «Гладиатора»? Не смотрел, но знаю, что у них такая музыка. Необычно, что все решили выбрать «Гладиатора», случайность такая.

Ковязина: Тоже не смотрела, если честно, их прокат, но посмотрю. Если честно, даже не знаю, как так получилось, что случился тренд, – передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

