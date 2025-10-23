Скидки
Ученики группы Тутберидзе Ковязина и Мохов назвали Транькова кумиром в парном катании

Ученики Этери Тутберидзе, московские фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов рассказали, почему считают двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова своим кумиром.

Ковязина: После проката мы очень обрадовались, получилось откатать короткую и произвольную программу хорошо, без явных ошибок. Короткой программой недовольны чуть-чуть, по произвольной впечатление лучше (улыбается). Будет побольше времени подготовиться к первенству России, к финалу.

Есть ли у нас примеры и кумиры в парном катании? Наверное, это Максим Траньков, он нас иногда наставляет и поддерживает на тренировках.

Мохов: Рады, что почти чисто прокатали, два этапа подряд прошли достаточно хорошо. Дальше будем поддерживать и улучшать нашу форму, элементы. Оба этапа прошли на одном дыхании, нормально, – передаёт слова Ковязиной и Мохова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

