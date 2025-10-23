«Слышу не музыку, а как зал поёт». Дочь Слуцкой с партнёром — о танце под «Бонд с кнопкой»

Российские фигуристы Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров рассказали, как поддержка трибун влияет на их выступление во время исполнения программы под композицию «Бонд с кнопкой».

Слуцкая: Очень рады, что хорошо прокатали две программы. Сейчас поедем домой. Показывать образы в этой программе – вполне нормальная задача, с которой мы легко справляемся. Просто в голове нужно прокручивать сюжет.

Гончаров: Очень устал, произвольную проехали нормально по силам, а потом сел в «кисс энд край» и обессилел.

Как отнеслись к тому, что песня «Кухни» стала хитом в России? Лично я немного расстроился. Когда нам Сергей Сергеевич скинул музыку, в Яндексе у исполнителя, наверное, было тысяч 15 слушателей всего. Только-только она попала в рекомендации. Когда уже поставили танец, трек попал на радио, на ТВ. Расстроился, потому что подумал, что люди устанут от неё.

В программе – широкий спектр эмоций, которые человек может пережить за жизнь, от грусти до радости. Было ли слышно, как зрители пели трек «Кухни» на трибунах? Это подбодрило, даже немного развеселило. Начинаем делать хореодорожку, я слышу не музыку, а то, как люди поют. Это понравилось, – передаёт слова Слуцкой и Гончарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.