Мишин — о Ягудине и Плющенко: говорить, что я был необъективен, кого-то больше любил — нет

Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказался о соперничестве двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. По словам специалиста, у которого изначально тренировались оба спортсмена, он специально никогда не выделял кого-то из них. Впоследствии Ягудин ушёл от Мишина к Татьяне Тарасовой, под руководством которой и взял Игры-2002.

«Объективно тренер одному уделяет больше внимания, другому – меньше. В случае с Ягудиным я даже не предполагал, что такая коллизия может произойти. Я сказал: выиграл – езжай (речь идёт об Олимпийских играх 1998 года, на которые Ягудин поехал из-за победы на чемпионате Европы. — Прим. «Чемпионата»). Моим голосом Леша Ягудин стал участником этой Олимпиады. Поэтому говорить о том, что я был необъективен, кого-то больше любил – нет.

Однако мелкие обстоятельства могут создать такое впечатление. На одном из чемпионатов Европы Алексей Урманов проигрывает Ягудину короткую и произвольную программы. Но благодаря судейским зигзагам Урманов стал чемпионом. Ягудин думает: «Ну, чёрт побери, что ж такое за несправедливость? Это, наверное, Мишин меня подставил». Хотя это было не так», – рассказал Мишин.

Уход (к Тарасовой), философски, может быть, был чем-то и неплох, чем-то хорош. Ягудин стал олимпийским чемпионом. Позволил ещё четыре года царствовать Жене Плющенко. Хорошо-плохо – это такие сложные философские категории, которыми надо пользоваться аккуратно и рассматривать их ретроспективно», – приводит слова Мишина RTVI.

