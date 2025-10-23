Парсегова совмещала лёд с парниками во время подготовки к этапу Гран-при в Магнитогорске

Российская фигуристка-юниорка Арина Парсегова, лидирующая после короткой программы на этапе Гран-при в Магнитогорске, рассказала, что при подготовке к турниру совмещала ледовые тренировки с фигуристами, выступающими в парном катании.
«Это опыт первый раз, мне понравилось! Поддержка хорошая. Прокат хороший, рабочий. Готовилась так — два парных льда, один одиночный, если получалось.
Да, совмещала лёд с парниками. Я там только прыгала, программы не получалось катать, к сожалению. Короткую программу поставил Георгий Владимирович Похилюк. Идея его — он предложил, сказал, что такого образа у меня ещё не было. И я согласилась. Я катаю аборигена — ну или первобытного человека», — передаёт слова Парсеговой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 23 октября 2025
-
18:07
-
18:01
-
17:40
-
17:38
-
17:33
-
17:30
-
17:05
-
16:51
-
16:23
-
16:17
-
16:12
-
15:55
-
15:20
-
15:07
-
14:55
-
14:36
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:31
-
13:20
-
13:15
-
13:01
- 22 октября 2025
-
21:36
-
20:40
-
20:25
-
19:50
-
19:49
-
19:38
-
19:25
-
19:23
-
19:13
-
19:07
-
19:00
-
18:35