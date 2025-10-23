Скидки
Парсегова совмещала лёд с парниками во время подготовки к этапу Гран-при в Магнитогорске

Российская фигуристка-юниорка Арина Парсегова, лидирующая после короткой программы на этапе Гран-при в Магнитогорске, рассказала, что при подготовке к турниру совмещала ледовые тренировки с фигуристами, выступающими в парном катании.

«Это опыт первый раз, мне понравилось! Поддержка хорошая. Прокат хороший, рабочий. Готовилась так — два парных льда, один одиночный, если получалось.

Да, совмещала лёд с парниками. Я там только прыгала, программы не получалось катать, к сожалению. Короткую программу поставил Георгий Владимирович Похилюк. Идея его — он предложил, сказал, что такого образа у меня ещё не было. И я согласилась. Я катаю аборигена — ну или первобытного человека», — передаёт слова Парсеговой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 2, Магнитогорск
Девушки. Короткая программа
23 октября 2025, четверг. 14:40 МСК
Окончено
1
Арина Парсегова
Москва
63.57
2
Агата Петрова
Санкт-Петербург
62.81
3
Маргарита Базылюк
Москва
61.95
Новости. Фигурное катание
