Парсегова совмещала лёд с парниками во время подготовки к этапу Гран-при в Магнитогорске

Российская фигуристка-юниорка Арина Парсегова, лидирующая после короткой программы на этапе Гран-при в Магнитогорске, рассказала, что при подготовке к турниру совмещала ледовые тренировки с фигуристами, выступающими в парном катании.

«Это опыт первый раз, мне понравилось! Поддержка хорошая. Прокат хороший, рабочий. Готовилась так — два парных льда, один одиночный, если получалось.

Да, совмещала лёд с парниками. Я там только прыгала, программы не получалось катать, к сожалению. Короткую программу поставил Георгий Владимирович Похилюк. Идея его — он предложил, сказал, что такого образа у меня ещё не было. И я согласилась. Я катаю аборигена — ну или первобытного человека», — передаёт слова Парсеговой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.