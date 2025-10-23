Тарасова: Гран-при России для Петросян и Гуменника — подготовка к Олимпиаде-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что взрослая серия Гран-при России, которая стартует 25 октября в Магнитогорске, должна рассматриваться как подготовка к основным стартам года. Речь идёт и о двукратной чемпионке России Аделии Петросян и двукратном победителе национального финала Гран-при Петре Гуменнике. Они могут готовиться на этапах к своим главным соревнованиям — Олимпийским играм 2026 года, которые пройдут в Милане.

«Годами расстраиваться нельзя, это не про нас. Мы работаем, тренируемся, улучшаемся, учим многооборотные элементы, стараемся их делать. Но, конечно, ужасно, что мы дисквалифицированы до сих пор. Я надеюсь, что нас это не погубит.

Российская серия Гран-при — это очень важные соревнования, они готовят всех спортсменов к новому сезону. А мы все внимательно смотрим, как кто готов, кто что выучил, у кого какая программа, кто может рассчитывать на попадание в основной состав сборной команды.

Для Аделии Петросян и Петра Гуменника этот турнир — подготовка к их главному старту. Для них это, конечно, Олимпиада. Но я скажу, что и чемпионат России для них будет тоже очень важен, как и для всех его участников. Отобраться и попасть в первую пятёрку для каждого будет означать возможность войти в сборную страны и быть готовыми выступить в любой момент», — приводит слова Тарасовой ТАСС.