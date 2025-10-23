Скидки
Алексей Мишин отказался отвечать на вопрос о шансах Петросян и Гуменника на ОИ-2026

Алексей Мишин отказался отвечать на вопрос о шансах Петросян и Гуменника на ОИ-2026
Заслуженный тренер России Алексей Мишин ушёл от ответа на вопрос о шансах двукратной чемпионки России Аделии Петросян и двукратного победителя национального финала Гран-при Петра Гуменника получить медали на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

«В лёгкой атлетике тоже бывают полуфинал, финал… И спортсмены ставят задачу пройти из одного этапа в другой и так далее. Чтобы потом сражаться в финале за золотую медаль. То же самое существует сейчас в фигурном катании. Поэтому оценивать надо по результату: вышел в следующий круг — хорошо. С каким счётом — 10:0 или 1:0 — неважно. Главное – пройти дальше. Поэтому, оценивая Петросян и Гуменника с этих позиций — они свою задачу решили. Это будет правильный подход», — приводит слова Мишина RTVI.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах с 2022 года из-за ситуации на Украине. При этом два представителя одиночных видов — Аделия Петросян и Пётр Гуменник — смогут принять участие в будущих зимних Олимпийских играх. Соревнования пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.

