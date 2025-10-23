Арина Парсегова планирует соревноваться и в одиночном, и в парном катании

Российская фигуристка Арина Парсегова заявила, что планирует соревноваться как в одиночном, так и в парном катании.

Ранее в Сети появлялись видео, на которых спортсменка тренирует элементы парного катания с фигуристом Матвеем Богдановым. В сентябре Парсегова и Богданов заявлялись на первенство Москвы как спортивная пара, но позднее снялись с соревнований.

«Мне нравится и одиночное, и парное катание. Выбирать не буду — и то, и то. Мне в начале было очень тяжёло, потому что каталась по пять льдов в день, особенно в прошлом сезоне. Сейчас я уже привыкла, мне достаточно легко.

Если я откатала два парных, потом выхожу на одиночные льды — там мне уже гораздо легче всё делать. Там не так много разных элементов, как в парном», — передаёт слова Парсеговой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

После короткой программы на этапе Гран-при среди юниоров в Магнитогорске Парсегова занимает первое место.