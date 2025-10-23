Арина Парсегова планирует соревноваться и в одиночном, и в парном катании

Российская фигуристка Арина Парсегова заявила, что планирует соревноваться как в одиночном, так и в парном катании.
Ранее в Сети появлялись видео, на которых спортсменка тренирует элементы парного катания с фигуристом Матвеем Богдановым. В сентябре Парсегова и Богданов заявлялись на первенство Москвы как спортивная пара, но позднее снялись с соревнований.
«Мне нравится и одиночное, и парное катание. Выбирать не буду — и то, и то. Мне в начале было очень тяжёло, потому что каталась по пять льдов в день, особенно в прошлом сезоне. Сейчас я уже привыкла, мне достаточно легко.
Если я откатала два парных, потом выхожу на одиночные льды — там мне уже гораздо легче всё делать. Там не так много разных элементов, как в парном», — передаёт слова Парсеговой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
После короткой программы на этапе Гран-при среди юниоров в Магнитогорске Парсегова занимает первое место.
- 23 октября 2025
-
18:07
-
18:01
-
17:40
-
17:38
-
17:33
-
17:30
-
17:05
-
16:51
-
16:23
-
16:17
-
16:12
-
15:55
-
15:20
-
15:07
-
14:55
-
14:36
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:31
-
13:20
-
13:15
-
13:01
- 22 октября 2025
-
21:36
-
20:40
-
20:25
-
19:50
-
19:49
-
19:38
-
19:25
-
19:23
-
19:13
-
19:07
-
19:00
-
18:35