Фигурное катание

Арина Парсегова планирует соревноваться и в одиночном, и в парном катании

Арина Парсегова планирует соревноваться и в одиночном, и в парном катании
Комментарии

Российская фигуристка Арина Парсегова заявила, что планирует соревноваться как в одиночном, так и в парном катании.

Ранее в Сети появлялись видео, на которых спортсменка тренирует элементы парного катания с фигуристом Матвеем Богдановым. В сентябре Парсегова и Богданов заявлялись на первенство Москвы как спортивная пара, но позднее снялись с соревнований.

«Мне нравится и одиночное, и парное катание. Выбирать не буду — и то, и то. Мне в начале было очень тяжёло, потому что каталась по пять льдов в день, особенно в прошлом сезоне. Сейчас я уже привыкла, мне достаточно легко.

Если я откатала два парных, потом выхожу на одиночные льды — там мне уже гораздо легче всё делать. Там не так много разных элементов, как в парном», — передаёт слова Парсеговой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

После короткой программы на этапе Гран-при среди юниоров в Магнитогорске Парсегова занимает первое место.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 2, Магнитогорск
Девушки. Короткая программа
23 октября 2025, четверг. 14:40 МСК
Окончено
1
Арина Парсегова
Москва
63.57
2
Агата Петрова
Санкт-Петербург
62.81
3
Маргарита Базылюк
Москва
61.95
Новости. Фигурное катание
