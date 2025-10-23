Тренер Мишин назвал самых сильных российских фигуристов после Плющенко и Ягудина

Заслуженный тренер России Алексей Мишин назвал самых сильных российских фигуристов после ухода из спорта двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина. Специалист заявил, что не согласен с тем, что после них в России не было хороших спортсменов.

«Во-первых, вы преувеличиваете. Прекрасно катался и Миша Коляда, и Женя Семененко. Сейчас замечательно катался Петя Гуменник, замечательно и ярко катался Марк Кондратюк. Замечательный атлет Владислав Дикиджи. Это когорта очень интересных, ярких спортсменов. Поэтому не надо принижать мужское одиночное катание», — приводит слова Мишина RTVI.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах с 2022 года из-за ситуации на Украине. При этом два представителя одиночных видов — Аделия Петросян и Пётр Гуменник — смогут принять участие в будущих зимних Олимпийских играх. Соревнования пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.