Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер Мишин назвал самых сильных российских фигуристов после Плющенко и Ягудина

Тренер Мишин назвал самых сильных российских фигуристов после Плющенко и Ягудина
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Алексей Мишин назвал самых сильных российских фигуристов после ухода из спорта двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина. Специалист заявил, что не согласен с тем, что после них в России не было хороших спортсменов.

«Во-первых, вы преувеличиваете. Прекрасно катался и Миша Коляда, и Женя Семененко. Сейчас замечательно катался Петя Гуменник, замечательно и ярко катался Марк Кондратюк. Замечательный атлет Владислав Дикиджи. Это когорта очень интересных, ярких спортсменов. Поэтому не надо принижать мужское одиночное катание», — приводит слова Мишина RTVI.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах с 2022 года из-за ситуации на Украине. При этом два представителя одиночных видов — Аделия Петросян и Пётр Гуменник — смогут принять участие в будущих зимних Олимпийских играх. Соревнования пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.

Материалы по теме
Алексей Мишин: Плющенко — яркая личность, это Гагарин в мировом фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android