Парсегова: у меня каждый день разное расписание

Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Арина Парсегова рассказала, как строится её расписание ледовых тренировок.

«У меня каждый день разное расписание — в одиночном лёд в 10 утра и в 14:55. При всём при этом в 10:15 и 14:55 парные льды. Когда-то они смещают — когда-то хожу на парные, когда-то выхожу на 10 минут на одиночные. Всегда по-разному», — передаёт слова Парсеговой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Сегодня, 23 октября, Парсегова вышла в лидеры второго этапа юниорской серии Гран-при России, став лучшей в короткой программе (63,57 балла). Произвольную программу фигуристки представят завтра, 24 октября.