Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Парсегова: у меня каждый день разное расписание

Парсегова: у меня каждый день разное расписание
Комментарии

Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Арина Парсегова рассказала, как строится её расписание ледовых тренировок.

«У меня каждый день разное расписание — в одиночном лёд в 10 утра и в 14:55. При всём при этом в 10:15 и 14:55 парные льды. Когда-то они смещают — когда-то хожу на парные, когда-то выхожу на 10 минут на одиночные. Всегда по-разному», — передаёт слова Парсеговой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Сегодня, 23 октября, Парсегова вышла в лидеры второго этапа юниорской серии Гран-при России, став лучшей в короткой программе (63,57 балла). Произвольную программу фигуристки представят завтра, 24 октября.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 2, Магнитогорск
Девушки. Короткая программа
23 октября 2025, четверг. 14:40 МСК
Окончено
1
Арина Парсегова
Москва
63.57
2
Агата Петрова
Санкт-Петербург
62.81
3
Маргарита Базылюк
Москва
61.95
Материалы по теме
Юниорская серия Гран-при России набирает обороты! В борьбу вступают Базылюк и Федотов
Юниорская серия Гран-при России набирает обороты! В борьбу вступают Базылюк и Федотов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android