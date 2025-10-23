Парсегова: у меня каждый день разное расписание
Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Арина Парсегова рассказала, как строится её расписание ледовых тренировок.
«У меня каждый день разное расписание — в одиночном лёд в 10 утра и в 14:55. При всём при этом в 10:15 и 14:55 парные льды. Когда-то они смещают — когда-то хожу на парные, когда-то выхожу на 10 минут на одиночные. Всегда по-разному», — передаёт слова Парсеговой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Сегодня, 23 октября, Парсегова вышла в лидеры второго этапа юниорской серии Гран-при России, став лучшей в короткой программе (63,57 балла). Произвольную программу фигуристки представят завтра, 24 октября.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 2, Магнитогорск
Девушки. Короткая программа
23 октября 2025, четверг. 14:40 МСК
Окончено
1
Арина Парсегова
Москва
63.57
2
Агата Петрова
Санкт-Петербург
62.81
3
Маргарита Базылюк
Москва
61.95
