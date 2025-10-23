Скидки
«Это не отговорка». Маргарита Базылюк — об ошибках в короткой программе на этапе Гран-при

«Это не отговорка». Маргарита Базылюк — об ошибках в короткой программе на этапе Гран-при
Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк прокомментировала третье место на втором этапе юниорской серии Гран-при России в Магнитогорске по итогам короткой программы.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 2, Магнитогорск
Девушки. Короткая программа
23 октября 2025, четверг. 14:40 МСК
Окончено
1
Арина Парсегова
Москва
63.57
2
Агата Петрова
Санкт-Петербург
62.81
3
Маргарита Базылюк
Москва
61.95

«Хотелось бы лучше откатать короткую программу, но как есть уже. Конечно, обидно, потому что на риттбергере я не очень часто косячу, обычно на каскаде. Ладно, зато каскад хороший (улыбается).

Влияет ли период взросления на какие-то элементы, на координацию? Может быть, но это никогда не отговорка. Наверное, это не должно никого волновать. Я спортсмен, я должна показывать свой максимум.

Короткую программу на этот сезон ставили Этери Георгиевна Тутберидзе и Даниил Маркович Глейхенгауз. Так получилось, что мы ставили летом, и обычно в это время гроза. Так получилось, что два дня на улице шла гроза, был такой гром, что доходило даже до катка. У меня в начале программы гром — и на улице тоже был (улыбается).

Адреналин, конечно же, был, немного ноги подсели, но это также не отговорка», — передаёт слова Базылюк корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

