Фигурное катание

«Она потеряет работу и начнёт бухать». Врач раскритиковала операцию Медведевой на ноги

«Она потеряет работу и начнёт бухать». Врач раскритиковала операцию Медведевой на ноги
Врач-ортопед Константин Терновой высказался о том, что серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева в следующем году должна будет сделать серьёзную операцию на обеих ногах. Специалист раскритиковал фигуристку, заявив, что с такими проблемами она вообще никогда не должна была начинать заниматься профессиональным спортом.

«Операция Евгении Медведевой? Спорт — калечит. Девочка болеет с детства, а профессиональный спорт убил ей стопу. Теперь надо оперировать. Если не проводить хирургическое вмешательство, это может привести к инвалидности. Медведева просто перестанет ходить и станет инвалидом. Это очень серьёзно. Евгении надо было заниматься этим раньше, и не надо было заниматься профессиональным спортом с таким дефектом.

Сейчас Медведевой 25 лет, а профессиональные спортсмены в 30 становятся калеками. Так что она допрыгалась. Какие могут быть осложнения? Она перестанет ходить и потеряет работу, попадёт в депрессию и начнёт бухать. Тут причинно-следственная связь как у любой инвалидности», — приводит слова врача Sport24.

Медведева не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры.

