Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Ожидала, что буду в тройке? Нет». Агата Петрова — о короткой программе на этапе Гран-при

«Ожидала, что буду в тройке? Нет». Агата Петрова — о короткой программе на этапе Гран-при
Аудио-версия:
Комментарии

Ученица Алексея Мишина и Софьи Самодуровой российская фигуристка Агата Петрова прокомментировала второе место на втором этапе юниорской серии Гран-при России в Магнитогорске по итогам короткой программы. Судьи оценили её выступление в 62,81 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 2, Магнитогорск
Девушки. Короткая программа
23 октября 2025, четверг. 14:40 МСК
Окончено
1
Арина Парсегова
Москва
63.57
2
Агата Петрова
Санкт-Петербург
62.81
3
Маргарита Базылюк
Москва
61.95

«Честно, было волнительно. Была настроена на неплохой прокат, но не показала на данный момент свой максимум, была более зажата, чем на тренировках. Прокат показал, над чем надо работать. Здесь очень красиво, арена — как на первенстве России, очень хороший лёд, кататься в удовольствие. Зрителей очень много, они хорошо поддерживают, всё было в удовольствие.

Ожидала ли, что буду в тройке? Честно, нет, изначально был настрой просто поехать и сделать своё. На удивление до шестиминутной разминки волнения не было, пара прыжков меня сбили на разминке, но собралась. Программу ставил Илья Авербух, мы дорабатывали её с Елизаветой Навиславской.

По сюжету я — сильная независимая девушка, которая может сама решать, что ей носить, как ей самовыражаться, может делать всё, что могут делать другие женщины или мужчины, может себя настроить на хороший прокат (улыбается). Близок ли этот образ мне? Внутреннему содержанию, мне кажется, очень соответствует, особенно дома я любитель иногда сама с собой повредничать, там характер жжёт (смеётся). На тренировках иногда тоже бывает такое, когда что-то не идёт», — передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Юниорская серия Гран-при России набирает обороты! В борьбу вступают Базылюк и Федотов
Юниорская серия Гран-при России набирает обороты! В борьбу вступают Базылюк и Федотов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android