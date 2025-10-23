Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алдар Самбуев выиграл короткую программу на юниорском этапе Гран-при, Федотов — второй

Алдар Самбуев выиграл короткую программу на юниорском этапе Гран-при, Федотов — второй
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Алдар Самбуев выиграл короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров, который проходит в Магнитогорске. За выступление 16-летний фигурист получил 76,93 балла.

Второе место после первого дня соревнований занимает ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов, набравший 75,95 балла. Тройку лидеров замыкает Даниил Жолобов, от судей за свой прокат он получил 71,86 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 2, Магнитогорск
Юноши. Короткая программа
23 октября 2025, четверг. 17:15 МСК
Окончено
1
Алдар Самбуев
Москва
76.93
2
Арсений Федотов
Москва
75.95
3
Даниил Жолобов
Москва
71.86

Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров в Магнитогорске. Юноши. Короткая программа.

1. Алдар Самбуев — 76,93.
2. Арсений Федотов — 75,95.
3. Даниил Жолобов — 71,86.
4. Павел Савченко — 71,20.
5. Михаил Алексахин — 70,44.
6. Даниил Колосков — 68,89.
7. Илья Неретин — 68,87.
8. Роман Хамзин — 67,89.

Материалы по теме
Парсегова сенсационно выиграла КП на этапе юниорского Гран-при России, Базылюк — третья
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android