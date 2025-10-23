Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Алдар Самбуев выиграл короткую программу на юниорском этапе Гран-при, Федотов — второй

Российский фигурист Алдар Самбуев выиграл короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров, который проходит в Магнитогорске. За выступление 16-летний фигурист получил 76,93 балла.

Второе место после первого дня соревнований занимает ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов, набравший 75,95 балла. Тройку лидеров замыкает Даниил Жолобов, от судей за свой прокат он получил 71,86 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при среди юниоров в Магнитогорске. Юноши. Короткая программа.

1. Алдар Самбуев — 76,93.

2. Арсений Федотов — 75,95.

3. Даниил Жолобов — 71,86.

4. Павел Савченко — 71,20.

5. Михаил Алексахин — 70,44.

6. Даниил Колосков — 68,89.

7. Илья Неретин — 68,87.

8. Роман Хамзин — 67,89.