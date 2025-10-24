Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при ISU
Поделиться
Трёхкратные чемпионы мира американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при ISU, который проходит в Чунцине (Китай). От судей они получили 84,44 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 2, Чунцин, Китай
Танцы на льду. Ритм-танец
24 октября 2025, пятница. 09:45 МСК
Окончено
1
США
2
США
3
Франция
Вторыми стали их соотечественники Эмилеа Зингас и Вадим Колесник с результатом 80,43. Тройку лидеров замкнули представители Франции Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (77,62).
Фигурное катание. Гран-при ISU. Чунцинь (Китай). Танцы на льду. Ритм-танец:
- Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 84,44 балла.
- Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 80,43.
- Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 77,62.
- Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) — 74,32.
- Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея) — 73,68.
- Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 67,37.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 октября 2025
-
11:06
- 23 октября 2025
-
21:47
-
21:01
-
19:42
-
19:35
-
18:58
-
18:07
-
18:01
-
17:40
-
17:38
-
17:33
-
17:30
-
17:05
-
16:51
-
16:23
-
16:17
-
16:12
-
15:55
-
15:20
-
15:07
-
14:55
-
14:36
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:31
-
13:20
-
13:15
-
13:01
- 22 октября 2025
-
21:36
-
20:40
-
20:25
-
19:50
-
19:49
-
19:38