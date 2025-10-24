Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при ISU

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при ISU
Комментарии

Трёхкратные чемпионы мира американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при ISU, который проходит в Чунцине (Китай). От судей они получили 84,44 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 2, Чунцин, Китай
Танцы на льду. Ритм-танец
24 октября 2025, пятница. 09:45 МСК
Окончено
1
США
2
США
3
Франция

Вторыми стали их соотечественники Эмилеа Зингас и Вадим Колесник с результатом 80,43. Тройку лидеров замкнули представители Франции Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (77,62).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Чунцинь (Китай). Танцы на льду. Ритм-танец:

  1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 84,44 балла.
  2. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 80,43.
  3. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) — 77,62.
  4. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) — 74,32.
  5. Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея) — 73,68.
  6. Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 67,37.
Календарь Гран-при ISU
Материалы по теме
«Очень приятно работать с Туктамышевой». Интервью с новым талантом из группы Мишина
Эксклюзив
«Очень приятно работать с Туктамышевой». Интервью с новым талантом из группы Мишина
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android