Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при ISU

Трёхкратные чемпионы мира американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при ISU, который проходит в Чунцине (Китай). От судей они получили 84,44 балла.

Вторыми стали их соотечественники Эмилеа Зингас и Вадим Колесник с результатом 80,43. Тройку лидеров замкнули представители Франции Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (77,62).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Чунцинь (Китай). Танцы на льду. Ритм-танец: