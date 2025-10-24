Юниоры Ковязина и Мохов оценили своё выступление на этапе Гран-при России в Москве

Двукратные победители юниорского этапа Гран-при России Зоя Ковязина и Артемий Мохов оценили своё выступление на первом этапе Гран-при России, который проходил в Москве.

— Поделитесь мыслями о своём выступлении на этапе Гран-при в Москве.

Ковязина: Как сказал наш тренер: «Прокат произвольной был рабочий, а для начала сезона очень даже неплохо». Получили кучу положительных эмоций, остались довольными соревнованиями и прокатами.

Мохов: Для первого этапа я считаю, что нам удалось реализовать задуманный уровень сложности. Для начала сезона. Выступили неплохо, я думаю, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.