Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Юниоры Ковязина и Мохов оценили своё выступление на этапе Гран-при России в Москве

Юниоры Ковязина и Мохов оценили своё выступление на этапе Гран-при России в Москве
Комментарии

Двукратные победители юниорского этапа Гран-при России Зоя Ковязина и Артемий Мохов оценили своё выступление на первом этапе Гран-при России, который проходил в Москве.

— Поделитесь мыслями о своём выступлении на этапе Гран-при в Москве.
Ковязина: Как сказал наш тренер: «Прокат произвольной был рабочий, а для начала сезона очень даже неплохо». Получили кучу положительных эмоций, остались довольными соревнованиями и прокатами.

Мохов: Для первого этапа я считаю, что нам удалось реализовать задуманный уровень сложности. Для начала сезона. Выступили неплохо, я думаю, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Старались показать себя». Пара Ковязина/Мохов — о штабе Тутберидзе, конкуренции и аниме
Эксклюзив
«Старались показать себя». Пара Ковязина/Мохов — о штабе Тутберидзе, конкуренции и аниме
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android