Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
15:50 Мск
Фигурное катание

Ковязина: мы больше работаем над тем, чтобы передать образы и сделать все элементы

Ковязина: мы больше работаем над тем, чтобы передать образы и сделать все элементы
Двукратные победители юниорского этапа Гран-при России Зоя Ковязина и Артемий Мохов рассказали, работают ли они над добавлением элементов ультра-си в программы.

— Как оцените свою форму?
Мохов: На данный момент мы достаточно хорошо готовы. Надеемся сохранить на весь сезон такую форму… Хотя бы (смеётся).

— Идёт ли работа над добавлением элементов ультра-си в программы?
Ковязина: Над элементами ультра-си — нет. Мы больше работаем над тем, чтобы передать образы в программах и сделать все элементы. Может быть, не такие сложные, но чистые, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

