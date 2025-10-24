Ковязина: мы больше работаем над тем, чтобы передать образы и сделать все элементы

Двукратные победители юниорского этапа Гран-при России Зоя Ковязина и Артемий Мохов рассказали, работают ли они над добавлением элементов ультра-си в программы.

— Как оцените свою форму?

Мохов: На данный момент мы достаточно хорошо готовы. Надеемся сохранить на весь сезон такую форму… Хотя бы (смеётся).

— Идёт ли работа над добавлением элементов ультра-си в программы?

Ковязина: Над элементами ультра-си — нет. Мы больше работаем над тем, чтобы передать образы в программах и сделать все элементы. Может быть, не такие сложные, но чистые, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.