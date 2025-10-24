Юниоры Ковязина и Мохов поделились эмоциями от выигранного золота Гран-при России в Москве

Бронзовые призёры первенства России среди юниоров Зоя Ковязина и Артемий Мохов высказались о победе на юниорском этапе Гран-при России в Москве.

— Какие эмоции от завоёванного золота?

Мохов: Ну, пока смешанные чувства, потому что сразу после проката немножко такое состояние… Ну, радостные, конечно.

Ковязина: Ну да, ещё не до конца, наверное, поняли, что произошло. Только отходим от проката, а так эмоции только положительные. Это значит, что мы движемся в правильном направлении и надо работать дальше.

Мохов: Поддерживаю, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.