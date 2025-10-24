«Фильм не успели посмотреть, но планировали». Ковязина и Мохов — о ПП «Гладиатор»

Двукратные победители юниорского этапа Гран-при России Зоя Ковязина и Артемий Мохов рассказали о своей произвольной программе, которая поставлена под саундтрек к фильму «Гладиатор».
— Расскажите немного о своей произвольной программе.
Ковязина: Наша произвольная программа поставлена под саундтрек к фильму «Гладиатор». Эту идею нам предложил Георгий Похилюк, он же и поставил нашу программу.
— Какие у вас образы в этой программе?
Мохов: Ну… В этом образе я гладиатор. Ну просто ставили как по мотивам фильма.
— А фильм вы смотрели?
Ковязина: (Смеётся.) Нет, не успели. Но мы планировали, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.