Фигурное катание

Ковязина: решили переехать в Москву из Йошкар-Олы, чтобы достичь больших результатов

Аудио-версия:
Комментарии

Двукратные победители юниорского этапа Гран-при России, бронзовые призёры первенства России среди юниоров Зоя Ковязина и Артемий Мохов рассказали о переезде в Москву.

— А где вы начинали кататься?
Ковязина: Я начинала кататься в моём родном городе Йошкар-Ола на катке «Дружба» вместе с Дарьей Садковой.

Мохов: Я начинал кататься на катке «Динамо» в Новогорске.

— Было ли страшно переезжать в Москву?
Ковязина: Нет. Конечно, были небольшие сомнения, но моя семья меня очень сильно поддерживает. И мы все вместе приняли решение и переехали.

— Из-за чего решили переехать?
Ковязина: Изначально я приезжала в Москву тренироваться только на каникулах, а потом мы поняли, что так нельзя. И решили уже полноценно переехать, чтобы достичь больших результатов, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

