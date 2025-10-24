Ковязина и Мохов рассказали, что для них самое сложное в ПП под саундтрек из «Гладиатора»

Двукратные победители юниорского этапа Гран-при России Зоя Ковязина и Артемий Мохов рассказали, что для них самое важное в произвольной программе, поставленной под саундтрек из фильма «Гладиатор».
— Как проходил постановочный процесс?
Ковязина: С позитивом. И Филипп Тарасов помогал с постановкой программы, и вся наша тренировочная команда пыталась помочь, где-то подсказать, сделать что-то получше. Вот так вот и образовалась наша произвольная программа.
— Что самое сложное для вас в этой постановке?
Мохов: Передать эмоции.
Ковязина: Ну да. Передать образы в программе.
— Насколько вам комфортно в выбранных образах?
Ковязина: Наша тренерская команда всегда пытается подобрать образы, подходящие под наши. И чаще всего это у них очень хорошо получается. В этих образах мы чувствуем себя довольно комфортно.
— Тяжело ли вам переключаться между образами в короткой и произвольной программах?
Мохов: Наверное, нет.
Ковязина: Думаю, нет, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.