Фигурное катание

Ковязина и Мохов рассказали, что для них самое сложное в ПП под саундтрек из «Гладиатора»

Ковязина и Мохов рассказали, что для них самое сложное в ПП под саундтрек из «Гладиатора»
Аудио-версия:
Двукратные победители юниорского этапа Гран-при России Зоя Ковязина и Артемий Мохов рассказали, что для них самое важное в произвольной программе, поставленной под саундтрек из фильма «Гладиатор».

— Как проходил постановочный процесс?
Ковязина: С позитивом. И Филипп Тарасов помогал с постановкой программы, и вся наша тренировочная команда пыталась помочь, где-то подсказать, сделать что-то получше. Вот так вот и образовалась наша произвольная программа.

— Что самое сложное для вас в этой постановке?
Мохов: Передать эмоции.

Ковязина: Ну да. Передать образы в программе.

— Насколько вам комфортно в выбранных образах?
Ковязина: Наша тренерская команда всегда пытается подобрать образы, подходящие под наши. И чаще всего это у них очень хорошо получается. В этих образах мы чувствуем себя довольно комфортно.

— Тяжело ли вам переключаться между образами в короткой и произвольной программах?
Мохов: Наверное, нет.

Ковязина: Думаю, нет, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

