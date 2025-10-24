Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ковязина и Мохов поделились, как начали заниматься фигурным катанием

Ковязина и Мохов поделились, как начали заниматься фигурным катанием
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратные победители юниорского этапа Гран-при России Зоя Ковязина и Артемий Мохов рассказали, как начали заниматься фигурным катанием.

— Давайте немного поговорим о вас. Как вы пришли в мир фигурного катания?
Ковязина: Я, если честно, начала заниматься фигурным катанием очень спонтанно. Мы просто ехали на машине, и моей маме позвонила её подруга и просто сказала: «Мы идём на просмотр на занятия фигурным катанием, пойдёмте с нами». Я пошла и осталась. Мне было четыре года.

Мохов: Я, как и большинство ребят, пошёл сначала для здоровья. Сначала катался для здоровья, а потом мне понравилось. И я начал заниматься профессионально.

— Связаны ли ваши семьи со спортом?
Ковязина: Моя мама занималась лёгкой атлетикой, а брат пробовал разные виды спорта. Он занимался плаванием… И тоже лёгкой атлетикой вроде (смеётся). У нас очень спортивная семья.

Мохов: У меня брат тоже занимался плаванием.

— Какими фигуристами вы были в детстве?
Ковязина: Мне кажется, в детстве я была очень целеустремлённой. И всегда хотела сделать лучше, чем остальные.

Мохов: Я был трудолюбивым в детстве, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Старались показать себя». Пара Ковязина/Мохов — о штабе Тутберидзе, конкуренции и аниме
Эксклюзив
«Старались показать себя». Пара Ковязина/Мохов — о штабе Тутберидзе, конкуренции и аниме
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android