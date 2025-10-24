Ковязина и Мохов поделились, как начали заниматься фигурным катанием

Двукратные победители юниорского этапа Гран-при России Зоя Ковязина и Артемий Мохов рассказали, как начали заниматься фигурным катанием.

— Давайте немного поговорим о вас. Как вы пришли в мир фигурного катания?

Ковязина: Я, если честно, начала заниматься фигурным катанием очень спонтанно. Мы просто ехали на машине, и моей маме позвонила её подруга и просто сказала: «Мы идём на просмотр на занятия фигурным катанием, пойдёмте с нами». Я пошла и осталась. Мне было четыре года.

Мохов: Я, как и большинство ребят, пошёл сначала для здоровья. Сначала катался для здоровья, а потом мне понравилось. И я начал заниматься профессионально.

— Связаны ли ваши семьи со спортом?

Ковязина: Моя мама занималась лёгкой атлетикой, а брат пробовал разные виды спорта. Он занимался плаванием… И тоже лёгкой атлетикой вроде (смеётся). У нас очень спортивная семья.

Мохов: У меня брат тоже занимался плаванием.

— Какими фигуристами вы были в детстве?

Ковязина: Мне кажется, в детстве я была очень целеустремлённой. И всегда хотела сделать лучше, чем остальные.

Мохов: Я был трудолюбивым в детстве, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.