Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Фигурное катание Новости

Алиса Лью выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при ISU, Губанова — пятая

Комментарии

Чемпионка мира американская фигуристка Алиса Лью выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при ISU, который проходит в Чунцине (Китай). От судей она получила 74,61.

Второй стала представительница Японии Ринка Ватанабэ (74,01). Тройку лидеров замкнула американка Эмбер Гленн (73,04). Бывшая российская фигуристка, которая ныне представляет Грузию, Анастасия Губанова заняла пятое место (66,28).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Второй этап. Чунцин (Китай). Женщины. Короткая программа:

  1. Алиса Лью (США) — 74,61 балла.
  2. Ринка Ватанабэ (Япония) — 74,01.
  3. Эмбер Гленн (США) — 73,04.
  4. Джиа Шин (Южная Корея) — 68,01.
  5. Анастасия Губанова (Грузия) — 66,28.
  6. Рино Мацуикэ (Япония) — 65,91.
  7. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 65,46.
  8. Чжу И (Китай) — 63,39.
