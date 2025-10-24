Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ковязина — об общении с Садковой: у нас иногда бывает, что в перерывах немножко болтаем

Ковязина — об общении с Садковой: у нас иногда бывает, что в перерывах немножко болтаем
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная победительница юниорского этапа Гран-при России Зоя Ковязина рассказала об общении с фигуристкой Дарьей Садковой.

— А с Дашей Садковой вы часто общаетесь про родной город?
Ковязина: Да нет… У нас иногда бывает, что встречаемся в перерывах, немножко болтаем. Или на льду, когда я выхожу к ним на лёд.

— Есть ли любимые места в Йошкар-Оле?
Ковязина: Наверное, любимое место в моём городе — это каток «Дружба», на котором я начинала кататься. И всегда, когда приезжаю, люблю рядом с ним погулять. Ну и, конечно же, дом родной.

— Насколько ощутима разница уровней здесь и там?
Ковязина: Наверное, уровень здесь намного выше, — сказала Ковязина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
600 дней без стартов — как это было? Рассказывают наши фигуристы Артемьева и Брюханов
Эксклюзив
600 дней без стартов — как это было? Рассказывают наши фигуристы Артемьева и Брюханов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android