Ковязина — об общении с Садковой: у нас иногда бывает, что в перерывах немножко болтаем

Двукратная победительница юниорского этапа Гран-при России Зоя Ковязина рассказала об общении с фигуристкой Дарьей Садковой.

— А с Дашей Садковой вы часто общаетесь про родной город?

Ковязина: Да нет… У нас иногда бывает, что встречаемся в перерывах, немножко болтаем. Или на льду, когда я выхожу к ним на лёд.

— Есть ли любимые места в Йошкар-Оле?

Ковязина: Наверное, любимое место в моём городе — это каток «Дружба», на котором я начинала кататься. И всегда, когда приезжаю, люблю рядом с ним погулять. Ну и, конечно же, дом родной.

— Насколько ощутима разница уровней здесь и там?

Ковязина: Наверное, уровень здесь намного выше, — сказала Ковязина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.