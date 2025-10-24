Ковязина и Мохов рассказали, как попали в группу Тутберидзе и почему перешли в пары

Двукратные победители юниорского этапа Гран-при России, бронзовые призёры первенства России среди юниоров Зоя Ковязина и Артемий Мохов рассказали, как попали в группу Этери Тутберидзе.

— А как вы попали в группу Этери Георгиевны?

Ковязина: Если честно, переход у меня тоже был очень спонтанным… Мы просто позвонили и записались на просмотр. Нам сказали: «Всё, хорошо, приезжайте». Через три часа вроде началась тренировка, после неё мне сказали: «Оставайся».

Мохов: А мы всей группой парного катания Филиппа Тарасова и Дмитрия Зобнина перешли к Этери Георгиевне.

— Почему решили перейти в парное катание?

Мохов: Захотелось что-то поменять.

Ковязина: Мне предложила Этери Георгиевна. Я согласилась и перешла. Очень ей за это благодарна.

— Поде́литесь первыми впечатлениями от тренировок в группе Этери Георгиевны?

Ковязина: Очень старалась сделать всё хорошо — так, чтобы она видела как можно больше моих попыток прыжков и как можно больше меня заметила.

Мохов: Я тоже старался лучше тренироваться, показать себя, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.