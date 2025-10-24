Ковязина и Мохов: конкуренция есть в каждой группе, она помогает, подстёгивает

Двукратные победители юниорского этапа Гран-при России, бронзовые призёры первенства России среди юниоров Зоя Ковязина и Артемий Мохов высказались о конкуренции в фигурном катании.

— С кем из группы вы чаще всего общаетесь?

Ковязина: Наверное, больше всего общаюсь с Олей Сабадой и Полиной Шешелевой.

Мохов: Я с Егором Карнауховым и Павлом Астаховым.

— Опишите атмосферу в вашей группе.

Ковязина: У нас все на позитиве, все поддерживают друг друга.

Мохов: Да, очень дружелюбная атмосфера.

— Есть ли у вас конкуренция в группе и мотивирует ли она вас?

Мохов: Думаю, что конкуренция есть в каждой группе. Ну да, она помогает.

Ковязина: Иногда помогает собраться. Если на тренировке развалился немножко, помогает, подстёгивает, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.