Ковязина и Мохов: конкуренция есть в каждой группе, она помогает, подстёгивает

Двукратные победители юниорского этапа Гран-при России, бронзовые призёры первенства России среди юниоров Зоя Ковязина и Артемий Мохов высказались о конкуренции в фигурном катании.
— С кем из группы вы чаще всего общаетесь?
Ковязина: Наверное, больше всего общаюсь с Олей Сабадой и Полиной Шешелевой.
Мохов: Я с Егором Карнауховым и Павлом Астаховым.
— Опишите атмосферу в вашей группе.
Ковязина: У нас все на позитиве, все поддерживают друг друга.
Мохов: Да, очень дружелюбная атмосфера.
— Есть ли у вас конкуренция в группе и мотивирует ли она вас?
Мохов: Думаю, что конкуренция есть в каждой группе. Ну да, она помогает.
Ковязина: Иногда помогает собраться. Если на тренировке развалился немножко, помогает, подстёгивает, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.