Ковязина и Мохов ответили, считают ли они себя скатанной парой

Двукратные победители юниорского этапа Гран-при России, бронзовые призёры первенства России среди юниоров Зоя Ковязина и Артемий Мохов вспомнили первые впечатления друг о друге.

— Если говорить о парном катании, можно ли сказать, что вы уже скатались?

Мохов: Думаю, да. Но ещё есть над чем работать.

Ковязина: Нет предела совершенству. Однако мне кажется, мы уже более или менее скатанная пара.

— Помните первые впечатления друг о друге, когда только встали в пару?

Ковязина: (Смеётся) Я посмотрела на него и подумала: «Ну, нормальный парень вроде». И всё.

Мохов: Я так же примерно (улыбается), — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.