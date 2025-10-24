Скидки
Ковязина и Мохов ответили, считают ли они себя скатанной парой

Ковязина и Мохов ответили, считают ли они себя скатанной парой
Двукратные победители юниорского этапа Гран-при России, бронзовые призёры первенства России среди юниоров Зоя Ковязина и Артемий Мохов вспомнили первые впечатления друг о друге.

— Если говорить о парном катании, можно ли сказать, что вы уже скатались?
Мохов: Думаю, да. Но ещё есть над чем работать.
Ковязина: Нет предела совершенству. Однако мне кажется, мы уже более или менее скатанная пара.

— Помните первые впечатления друг о друге, когда только встали в пару?
Ковязина: (Смеётся) Я посмотрела на него и подумала: «Ну, нормальный парень вроде». И всё.
Мохов: Я так же примерно (улыбается), — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

