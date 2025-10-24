Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при ISU. Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бэйтс/Чок — о ритм-танце: хотели сделать что-то, что выделялось бы среди большинства

Бэйтс/Чок — о ритм-танце: хотели сделать что-то, что выделялось бы среди большинства
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратные чемпионы мира американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс высказались о своём ритм-танце. На втором этапе Гран-при ISU, который проходит в Чунцине (Китай), они лидируют с результатом 84,44 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2025/26. Этап 2, Чунцин, Китай
Танцы на льду. Ритм-танец
24 октября 2025, пятница. 09:45 МСК
Окончено
1
США
2
США
3
Франция

Бэйтс: Мы хотели сделать что-то более зрелое и в стиле рок-н-ролл, а у Ленни Кравица музыка разных жанров. В течение лета мы меняли некоторые музыкальные части, но всегда двигались в направлении Ленни Кравица. Мы чувствуем, что это хорошо, здесь есть связь и зрелость. В рамках того, что показывают в ритм-танце 90-х, у каждого свой подход, но в основном это поп и клубная музыка. Хотели сделать что-то, что выделялось бы среди большинства и было бы немного в стиле рок-н-ролл. Мы очень рады этому. Ещё один отличный дизайн для Мэдди, её платье получилось потрясающим. Мы рады, что люди смогут это увидеть.

Чок: Меня сильно вдохновил анималистичный принт из 90-х. Мне кажется, он был очень популярен тогда. Для тигрового принта мне показалось логичным, потому что у Ленни Кравица как будто внутренний тигр. А цепи из 90-х напомнили мне о цепочках Chanel, которые тогда были очень модны. Чокеры — да, я обязательно должна была взять чокер, потому что это был эпический символ 90-х. Помню, в детстве у меня был пластмассовый чокер, и это было круто. Верх рубашки напомнил мне те, которые носил Ленни — форма, драпировка, металлическая сетка. Это и было вдохновением. А для Эвана была очень похожая одежда, которую носил Ленни — коричневый пояс, джинсы, так что костюм Эвана был сильно вдохновлён Ленни. Очень весело, столько удовольствия, — приводит слова фигуристов Golden Skate.

Материалы по теме
Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при ISU
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android