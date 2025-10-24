Бэйтс/Чок — о ритм-танце: хотели сделать что-то, что выделялось бы среди большинства

Трёхкратные чемпионы мира американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс высказались о своём ритм-танце. На втором этапе Гран-при ISU, который проходит в Чунцине (Китай), они лидируют с результатом 84,44 балла.

Бэйтс: Мы хотели сделать что-то более зрелое и в стиле рок-н-ролл, а у Ленни Кравица музыка разных жанров. В течение лета мы меняли некоторые музыкальные части, но всегда двигались в направлении Ленни Кравица. Мы чувствуем, что это хорошо, здесь есть связь и зрелость. В рамках того, что показывают в ритм-танце 90-х, у каждого свой подход, но в основном это поп и клубная музыка. Хотели сделать что-то, что выделялось бы среди большинства и было бы немного в стиле рок-н-ролл. Мы очень рады этому. Ещё один отличный дизайн для Мэдди, её платье получилось потрясающим. Мы рады, что люди смогут это увидеть.

Чок: Меня сильно вдохновил анималистичный принт из 90-х. Мне кажется, он был очень популярен тогда. Для тигрового принта мне показалось логичным, потому что у Ленни Кравица как будто внутренний тигр. А цепи из 90-х напомнили мне о цепочках Chanel, которые тогда были очень модны. Чокеры — да, я обязательно должна была взять чокер, потому что это был эпический символ 90-х. Помню, в детстве у меня был пластмассовый чокер, и это было круто. Верх рубашки напомнил мне те, которые носил Ленни — форма, драпировка, металлическая сетка. Это и было вдохновением. А для Эвана была очень похожая одежда, которую носил Ленни — коричневый пояс, джинсы, так что костюм Эвана был сильно вдохновлён Ленни. Очень весело, столько удовольствия, — приводит слова фигуристов Golden Skate.