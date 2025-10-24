Чок/Бэйтс: каждый сезон особенный, ближе к концу карьеры начинаешь больше ценить каждый

Трёхкратные чемпионы мира американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс поделились настроем на сезон-2025/2026.

Чок: Каждый сезон особенный, особенно ближе к концу карьеры начинаешь больше ценить каждый. За последние три сезона мы очень осознанно и целенаправленно относимся к тому, что делаем, ценим спорт и продолжаем учиться. В этом году мы подходили с благодарностью и вниманием к каждому моменту, чтобы насладиться им и по-настоящему это оценить, а не думали только о конкретном турнире в феврале, потому что каждый шаг, каждый этап по пути так же важен.

Бэйтс: Как сказала Мэдди, сложно воспринимать это как последний раз или как самое важное соревнование. Это добавляет лишнее давление, которое нам не на пользу. Когда мы думали о музыке, вспомнили, чему научились с тех пор, как переехали в Монреаль — что креативность — одна из наших сильных сторон как команды. Наша цель — продолжать исследовать, искать что-то новое, находить историю для выхода на лёд. Это немного волнительно, потому что мы не держали музыкальную тему в голове пять лет, но верили в нашу команду и креативность, знали, что найдём что-то отличное и любимое. Мы так и сделали, очень рады нашим программам и быть здесь, — приводит слова фигуристов Golden Skate.