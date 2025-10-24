Маргарита Базылюк стала победительницей Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске
Поделиться
Фигуристка Маргарита Базылюк стала победительницей второго этапа серии Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске. Она набрала 197,87 балла. Второе место заняла Виктория Стрельцова (197,86). Замкнула тройку лучших Агата Петрова, набрав 189,98 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Этап 2, Магнитогорск
Девушки. Произвольная программа
24 октября 2025, пятница. 10:45 МСК
Окончено
1
Маргарита Базылюк
Москва
197.87
2
Виктория Стрельцова
Москва
197.86
3
Агата Петрова
Санкт-Петербург
189.98
Гран-при России среди юниоров в Магнитогорске, девушки. Итоговое положение:
1. Маргарита Базылюк – 197,87.
2. Виктория Стрельцова – 197,86.
3. Агата Петрова – 189,98.
4. Арина Парсегова – 184,65.
5. Арина Ореховская – 181,95.
6. Аделина Камалова – 177,80.
Далее с произвольными прокатами на Гран-при России выступят юниоры. После короткой программы лидирует Алдар Самбуев.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 октября 2025
-
14:12
-
14:00
-
13:59
-
13:49
-
13:36
-
13:35
-
13:10
-
12:55
-
12:45
-
11:06
- 23 октября 2025
-
21:47
-
21:01
-
19:42
-
19:35
-
18:58
-
18:07
-
18:01
-
17:40
-
17:38
-
17:33
-
17:30
-
17:05
-
16:51
-
16:23
-
16:17
-
16:12
-
15:55
-
15:20
-
15:07
-
14:55
-
14:36
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:31